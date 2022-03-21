18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

CCTV: спасатели не нашли тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing 737

06:51, 22 марта 2022
CCTV: спасатели не нашли тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing 737 Фото: Zhou Hua/XinHua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Спасатели не обнаружили ни выживших, ни тела пассажиров и членов экипажа Boeing 737, который разбился на юге Китая. На месте крушения находятся только обломки самолёта, сообщает Центральное телевидение Китая.

К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолёта, однако пропавших без вести пока не обнаружено, — подчёркивается в сообщении телеканала.

К 09:50 утра (04:50 мск) продолжались поисково-спасательные работы, которые осложняются тем, что катастрофа произошла в горной местности.

Ранее стало известно, что потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу. На его борту находились 133 человека. Катастрофа произошла в южной части страны. Самолёт разбился в горной местности, после чего там начался пожар.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео