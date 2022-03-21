CCTV: спасатели не нашли тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing 737
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:51, 22 марта 2022
Фото: Zhou Hua/XinHua/Global Look Press
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Спасатели не обнаружили ни выживших, ни тела пассажиров и членов экипажа Boeing 737, который разбился на юге Китая. На месте крушения находятся только обломки самолёта, сообщает Центральное телевидение Китая.
К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолёта, однако пропавших без вести пока не обнаружено, — подчёркивается в сообщении телеканала.
К 09:50 утра (04:50 мск) продолжались поисково-спасательные работы, которые осложняются тем, что катастрофа произошла в горной местности.
Ранее стало известно, что потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу. На его борту находились 133 человека. Катастрофа произошла в южной части страны. Самолёт разбился в горной местности, после чего там начался пожар.