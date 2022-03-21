CCTV: спасатели не нашли тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing 737

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Рыболовецкое судно с экипажем из Индонезии после пожара затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима. Погиб один человек, ещё четверых считают пропавшими без вести, сообщает телеканал NHK.

Экипаж судна из восьми человек утром 21 марта пытался потушить пожар, вспыхнувший на борту, отметили в NHK. Через десять часов после этого судно затонуло. Проходившее мимо берегов Танэгасимы судно спало...