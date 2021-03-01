Бывший замглавы управления Минобороны получил 6,5 года колонии за махинации

https://static.news.ru/photo/a6d1121a-7b3e-11eb-ad1d-96000091f725_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Экс-заместитель начальника управления департамента государственных закупок Минобороны РФ Александр Борувков отправится в колонию на 6,5 года за получения взятки. Также он должен будет выплатить штраф в размере 368 млн рублей. Решение принял Хамовнический суд Москвы.

Борувков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Бывший военный полностью признал вину, частично возместил государству причинённый ущерб, а также изобличил других соучастников преступления. У него имеются малолетние дети, что также является смягчающим обстоятельством. Ранее суд удовлетворил иск о взыскании с Борувкова свыше 650 млн рублей.

Поскольку чиновник заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в суде в особом порядке, без исследования доказательств.

С февраля 2014-го по август 2017 года Борувков руководил отделом проведения конкурентных процедур по гособоронзаказу и был председателем аукционных комиссий при проведении закупок различного имущества для нужд Минобороны. Следствие установило, что чиновник создал препятствие коммерческим организациям для участия в размещении госзаказа, что устранило конкуренцию. Госконтракты были заключены с организациями, которые контролировал бизнесмен Алексей Калитин. Предприниматель дал взятку Борувкову в размере свыше 368 млн рублей. Из-за действий чиновника государству был причинён ущерб свыше 650 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, бывший офицер 79-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка Владимир Спина был наказан штрафом в размере 180 тысяч рублей за получение 50 взяток от пилотов дальней авиации, которые служили на авиабазе Украинка в Амурской области. Экс-офицер не признал вину, заявив, что собирал деньги на нужды части.