Бывший вице-премьер Алтая задержан по подозрению в превышении полномочий

В Республике Алтай задержан бывший первый зампредседателя регионального правительства Роберт Пальталлер. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Нарушения в действиях экс-чиновника, как полагают следователи, имели место в период его нахождения во власти,
По версии источников «Банкфакса», дело
Пальталлер курировал в правительстве региона работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, а также государственной жилищной инспекции. С 2006 по 2014 год он работал в должности зампредседателя правительства Алтая, а с 2014 по 2019 год был первым зампредседателя регионального кабмина.
Пальталлер добровольно ушёл в отставку в апреле 2019 года в связи с выходом на пенсию. Его заявление принял Олег Хорохордин, занимавший на тот момент должность врио главы республики.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму были задержаны предполагаемые члены банды мошенников во главе с Исой Эдильсултановым. В Ивановской области его знают как представителя главы Чечни в этом регионе.
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