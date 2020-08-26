Бывший вице-премьер Алтая задержан по подозрению в превышении полномочий

https://static.news.ru/photo/9eb064f6-e83a-11ea-93f9-fa163e074e61_660.jpg Роберт Пальталлер Фото: altai-republic.ru

В Республике Алтай задержан бывший первый зампредседателя регионального правительства Роберт Пальталлер. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Нарушения в действиях экс-чиновника, как полагают следователи, имели место в период его нахождения во власти, передаёт ТАСС со ссылкой на республиканское управление Следственного комитета. Другие обстоятельства дела в ведомстве не уточнили. «Интерфакс» уточняет , что в отношении политика возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ.

По версии источников «Банкфакса», дело может быть связано «с коррупционным уголовным делом в сфере земельных отношений».

Пальталлер курировал в правительстве региона работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, а также государственной жилищной инспекции. С 2006 по 2014 год он работал в должности зампредседателя правительства Алтая, а с 2014 по 2019 год был первым зампредседателя регионального кабмина.

Пальталлер добровольно ушёл в отставку в апреле 2019 года в связи с выходом на пенсию. Его заявление принял Олег Хорохордин, занимавший на тот момент должность врио главы республики.

Как напоминает РБК, в сентябре 2018 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) потребовал от Генпрокуратуры проверить Пальталлера на предмет коррупции и злоупотребления должностными полномочиями. Политика заподозрили в безвозмездной передаче принадлежащих республике земель предприятия «Чуйское» в собственность местных частных компаний по договору уступки прав аренды. Часть из них получила компания «Алтайский берег», собственниками которой являются сыновья чиновника — Иван и Антон Пальталлеры.

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