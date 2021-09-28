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Бывший вице-губернатор Кемеровской области заочно арестован

18:51, 28 сентября 2021
Бывший вице-губернатор Кемеровской области заочно арестован Антон Сибиль Фото: Социальные сети
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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Антона Сибиля, — сказали в инстанции.

Уточняется, что бывший вице-премьер находится в международном розыске. Мера пресечения, избранная судом, будет действовать два месяца с момента задержания Сибиля в России или же с момента его экстрадиции на родину.

Бывшего вице-премьера обвиняют в том, что во время своей работы заместителем губернатора он развернул на строительном рынке площадку государственных и муниципальных заказов на свою компанию, совладельцем которой была его супруга.

Ранее суд приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Винникова к четырём годам лишения свободы условно за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями.

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