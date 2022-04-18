Бывший ученик зарезал учительницу в Ивановской области

Бывший ученик коррекционной школы-интерната убил учительницу в городе Пучеж Ивановской области. По версии следствия, 18-летний юноша злоупотребил алкоголем, пришёл домой к 50-летнему педагогу и нанёс её множественные удары ножом, от которых она погибла, сообщает СУ СКР по Ивановской области.

По версии следствия, 18-летний молодой человек накануне убийства распивал спиртные напитки и 17 апреля в вечернее время пришел в квартиру к потерпевшей, которая ранее была учительницей в коррекционной школе, где он обучался. Злоумышленник напал на женщину, стал избивать, а затем вооружился ножом и нанес ей не менее 12 ударов в область лица и груди. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте, — говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Молодой человек закончил коррекционную школу год назад, убитая учительница работала там логопедом. Мать бывшего ученика, по словам соседей, была лишена родительских прав за алкоголизм, уточняет РЕН ТВ. В школе шокированы случившимся и говорят, что не ожидали такого от бывшего ученика.

Мать подозреваемого пояснила журналистам, что сын с ней не жил, учился в интернате, потому что у него инвалидность. По словам женщины, в день убийства учительницы, юношу задержали за то, что он разбил стекло, но после отпустили.

Ранее в Москве была найдена убитой семья бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева. Трагедия произошла в доме на Университетской улице.