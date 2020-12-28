Бывший схимонах Сергий задержан в Среднеуральском монастыре

Бывший схимонах Сергий задержан спецназом в рамках следственных действий в Среднеуральском монастыре. Опальный священник проходит фигурантом по двум уголовным делам, его задержали для допроса.
Поводом для задержания стал видеоролик, размещённый на YouTube, в котором отлучённый от церкви священник призывает «умереть за Россию»,
Отца Сергия изначально лишили сана после призывов игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви.
За свои проповеди опального священника дважды штрафовали по статьям о возбуждении ненависти и вражды и распространение недостоверной информации.
По сообщениям СМИ, у отца Сергия (Романова) судимость за убийство. В 1986 году он ограбил и убил школьного учителя, за то отсидел 13 лет и ушёл в монастырь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Среднеуральский женский монастырь, в котором сейчас находится отлучённый от церкви бывший схиигумен Сергий Романов, прибыли бойцы группы силовой поддержки Федеральной службы судебных приставов (спецназ ФССП). О штурме монастыря сообщила также телеведущая Ксения Собчак.