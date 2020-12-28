Бывший схимонах Сергий задержан в Среднеуральском монастыре

https://static.news.ru/photo/b03b3b02-495a-11eb-b90b-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/sredneuralskiy.zhenskiy.monastyr

Бывший схимонах Сергий задержан спецназом в рамках следственных действий в Среднеуральском монастыре. Опальный священник проходит фигурантом по двум уголовным делам, его задержали для допроса.

Поводом для задержания стал видеоролик, размещённый на YouTube, в котором отлучённый от церкви священник призывает «умереть за Россию», сообщает Пятый канал. Для задержания опального священника был вызван спецназ.

Отца Сергия изначально лишили сана после призывов игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви.

За свои проповеди опального священника дважды штрафовали по статьям о возбуждении ненависти и вражды и распространение недостоверной информации.

По сообщениям СМИ, у отца Сергия (Романова) судимость за убийство. В 1986 году он ограбил и убил школьного учителя, за то отсидел 13 лет и ушёл в монастырь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Среднеуральский женский монастырь, в котором сейчас находится отлучённый от церкви бывший схиигумен Сергий Романов, прибыли бойцы группы силовой поддержки Федеральной службы судебных приставов (спецназ ФССП). О штурме монастыря сообщила также телеведущая Ксения Собчак.