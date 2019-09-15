https://static.news.ru/photo/59e78794-d7a3-11e9-8e9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудник полиции Константин Федоренко задержал злоумышленника, который ранил одного из посетителей торгового центра в Хабаровске.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, поздно вечером в магазине ранее судимый за разбой местный житель, выкрикивая угрозы и оскорбления, напал на мужчину и ударил его ножом. Полицейский выбил оружие из рук преступника и задержал его. Также он оказал раненому первую помощь, передаёт РИА Новости .

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавший заключён под стражу.

Как ранее писал News,ru, неизвестные злоумышленники расправились с бойцом спецназа. Инцидент произошёл в ближайшем Подмосковье в посёлке Путилково. Стремление заступиться за прохожего оказалось для молодого человека фатальным.