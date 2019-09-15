Сотрудник полиции Константин Федоренко задержал злоумышленника, который ранил одного из посетителей торгового центра в Хабаровске.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, поздно вечером в магазине ранее судимый за разбой местный житель, выкрикивая угрозы и оскорбления, напал на мужчину и ударил его ножом. Полицейский выбил оружие из рук преступника и задержал его. Также он оказал раненому первую помощь, передаёт
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавший заключён под стражу.
Как ранее писал News,ru, неизвестные злоумышленники расправились с бойцом спецназа. Инцидент произошёл в ближайшем Подмосковье в посёлке Путилково. Стремление заступиться за прохожего оказалось для молодого человека фатальным.