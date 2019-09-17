https://static.news.ru/photo/b58b5800-d94c-11e9-98c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Бывший командир одного из батальонов ОМОНа Михаил Пыталев приговорён к 7,5 года лишения свободы.

Соответствующее решение вынес Хорошёвский суд Москвы. Пыталев признан виновным в вымогательстве взятки в размере 3 млн рублей у предпринимателя Карена Мхитаряна.

Суд признал виновным Пыталева по ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере) и 291.1 УК РФ (посредничество в передаче взятки) и назначил ему наказание в виде 7,5 года лишения свободы, — передаёт корреспондент ТАСС из зала суда.

Кроме этого, экс-офицер ОМОНа должен выплатить штраф в размере 4 млн рублей. Также ему запрещается в течение шести лет занимать должности в правоохранительных органах.

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