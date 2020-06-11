Бывший мусорный полигон загорелся в Саратове

Бывший Гусельский полигон твердых коммунальных отходов загорелся в Волжском районе Саратова.
Площадь пожара утром составляла 0,1 гектара. На месте происшествия работают три пожарных расчета МЧС.
В оперативном режиме министерством были предприняты все необходимые меры к тушению открытого огня, — сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии области.
Пожарным удалось локализовать возгорание. Идёт задымление. Угрозы распространения огня нет,
Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций назвали регионы, где ожидаются крупные природные пожары. По их прогнозам, масштабные очаги природных пожаров, в том числе от пала сухой растительности, могут произойти в четырёх федеральных округах РФ. Огнём могут быть охвачены территории Ленинградской и Астраханской областей, Забайкальского и Ставропольского краёв, республик Бурятия и Калмыкия, всего Сибирского федерального округа, кроме северных районов Красноярского края, писал NEWS.ru.
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