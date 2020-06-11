Бывший мусорный полигон загорелся в Саратове

Фото: Региональный оператор Саратовской области/vk.com

Адвокат Сергей Жорин рассказал, как факт того, что в крови Михаила Ефремова обнаружили наркотики отразится на его деле. По мнению юриста, артисту, вероятнее всего, грозит административное разбирательство за употребление запрещённых веществ.

По мнению юриста, актёр, скорее всего, не покупал нарктики сам, а значит исключено уголовное дело по статье о хранении. Ефремов, полагает Жорин, мог принять вещества в гостях. И здесь кульминацией...