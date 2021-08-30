Бывший глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, задержанный по подозрению в убийстве зампредседателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой, не признал свою вину, пишут «Известия».

Перед началом процесса Кулаков заявил , что «никаким образом» не причастен к убийству и был шокирован как фактом его совершения, так и обвинениями в свой адрес. Он также добавил, что в вечер убийства был дома с семьёй.

Преступление было совершено в ночь на 2 мая 2019 года. Сотрудники СКР пришли к выводу, что Исаенкова сидела за рулём своего автомобиля, припаркованного в лесополосе. Сидевший рядом Кулаков в ходе разгоревшегося между ними конфликта нанёс женщине сильный удар в лицо, перетащил любовницу на заднее сидение и там задушил. Сменив одежду на убитой, чиновник уложил её тело на пол автомобиля и отправился домой.

На следующий после убийства день Кулаков приехал на квартиру, снимаемую для встреч с Исаенковой и уничтожил все отпечатки. Некоторое время спустя он написал заявление об увольнении с занимаемой должности и собирался уехать в Белоруссию.

Анонимный источник сообщил следствию, что Исаенкова якобы нашла компромат на человека со связями в криминальном мире и это послужило поводом для убийства. Неизвестный мужчина сообщил, что знает имя убийцы, однако боится называть его из-за опасения за свою жизнь.