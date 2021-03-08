Бывший футболист «Вильярреала» обнаружен мёртвым в Уругвае

https://static.news.ru/photo/cb363e4a-8099-11eb-80df-96000091f725_660.jpg Франко Акоста Фото: Xu Zijian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший игрок испанского «Вильярреала» Франко Акоста найден мёртвым в Уругвае. Об этом сообщает издание AS.

25-летний футболист пропал в субботу, 6 марта — вместе с братом он попытался переплыть реку Пандо. В какой-то момент он пропал из вида — брат не смог его найти и обратился в полицию. Была организована поисково-спасательная операция, в итоге, как передаёт источник, тело спортсмена было обнаружено совсем недалеко от того места, где его видели в последний раз.

Франко Акоста родился в Уругвае, профессиональную карьеру он начал в 2013 году в составе местного клуба «Феникс». В том же году он был вызван в юношескую сборную страны, занял с ней четвёртое место на юношеском чемпионате Южной Америки и стал лучшим бомбардиром турнира. Также принимал участие в чемпионате мира в соответствующей возрастной категории.

В 2015 году он переехал в Испанию и стал игроком второй команды «Вильярреала». Оттуда он дважды отправлялся в аренду — в «Расинг» из Сантандера и в уругвайский клуб «Пласа Колония». Потом он окончательно вернулся на родину, его последней командой был «Атенас». Тем не менее его запомнили в Испании — его бывший клуб выразил соболезнования в связи с трагедией.

Мы глубоко потрясены и опечалены этой потерей. Мы всегда будем помнить тебя, Франко, — говорится в сообщении пресс-службы «Вильярреала».

Profundamente consternados y abatidos por tu pÃ©rdida. Siempre te recordaremos, Franco. DEP pic.twitter.com/vpnYUBrv2D — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 8, 2021

Почтил память футболиста и «Расинг», хотя за эту команду он провёл лишь восемь матчей. На ближайшую игру футболисты «Расинга» выйдут с траурными повязками в знак скорби по Франко Акосте.

Ранее NEWS.ru писал, что французский миллиардер и депутат Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолёта в районе коммуны Тук в Нормандии. Жертвами авиакатастрофы стали Дассо и пилот воздушного судна. Бизнесмену было 69 лет, соболезнования в связи с его гибелью уже выразил президент Франции Эммануэль Макрон.