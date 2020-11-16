Бывшие заключённые воронежской колонии осуждены за подготовку терактов

Пятеро бывших заключённых колонии № 3 в Воронежской области осуждены за подготовку серии терактов. Такое решение принял Второй западный окружной военный суд, сообщили в ФСБ.
В ведомстве отметили, что террористическое сообщество те организовали, находясь в колонии.
Доказана причастность членов сообщества к вовлечению в террористическую деятельность заключённых, освобождающихся в 2019–2020 годах, а также в подготовке ряда резонансных террористических актов, — сказано в сообщении.
В ФСБ уточнили, что в числе готовившихся терактов были «подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже, посягательство на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях в Сирии».
Ранее в Италии, как писал NEWS.ru, по подозрению в изготовлении и сбыте через Интернет поддельных документов был задержан гражданин России. В полицейском управлении уточнили, что речь идёт о выходце из Чечни, который может иметь отношение к недавним терактам в соседней Австрии.