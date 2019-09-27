https://static.news.ru/photo/ac5ba432-e1d1-11e9-ba79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Два бывших вице-премьера правительства Забайкалья Виктор Паздников и Марина Кириллова стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. Им вменяют в вину сокрытие налогов.

Возбуждено уголовное дело в отношении [избранной в Заксобрание и уходящей с должности и.о. вице-премьера] министра финансов Забайкальского края Марины Кирилловой, а также бывшего министра территориального развития края Виктора Паздникова, — сообщил ТАСС пресс-секретарь СУ СК по региону Егор Марков.

Он уточнил, что Кириллову подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере. Она основной фигурант данного дела, Паздникова обвинили в пособничестве.

Ранее News.ru писал, что депутат горсобрания Махачкалы и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с земельными участками. Общая стоимость приобретённого преступным путём имущества составляет около 270 млн рублей.