Бывшие американские спецназовцы угрожали убить корреспондента RT

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об угрозах в адрес одного из корреспондентов. По её словам, бывшие американские спецназовцы пообещали расправиться с журналисткой в Twitter.

Наемникам за их работу платят. Но я с удовольствием сделаю эту работу бесплатно, чтобы избавить мир от подстилок Мадуро, таких как ты, — написали они.

Корреспондент Эрика Ортега работает в Венесуэле. Она сообщила о вторжении наёмников из США и планах по попытке совершения госпереворота. Однако спецназовцы были пойманы венесуэльскими контрразведчиками.

Как ранее информировал NEWS.ru, журналиста RT ударили по лицу во время протестов в Париже.