https://static.news.ru/photo/ff9587b8-0a4d-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России объявило в международный розыск экс-заместителя главы Федерального агентства по рыболовству Александра Тугушева, который сбежал из страны.

Следователи управления МВД по Мурманской области заочно обвинили Тугушева в мошенничестве, а Октябрьский районный суд Мурманска заочно арестовал экс-чиновника.

В связи с тем, что он покинул Российскую Федерацию, обвиняемый объявлен в международный розыск, — цитирует сообщение полиции ТАСС.

По информации источника агентства, Тугушева подозревают в похищении 30 миллионов рублей у мурманского бизнесмена Александра Сычёва, чья компания занимается морским рыболовством и производством консервов. Несколько последних лет Тугушев жил в Великобритании.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Мурманская область оказалась среди регионов с наименьшей продолжительностью рабочих дней.