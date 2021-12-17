Бывшего вице-премьера Крыма Серова задержали в Краснодаре

Бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов задержан в Краснодаре. Фигуранта уголовного дела о взяточничестве силовики везут в Ростов-на-Дону, сообщает Крыминформ со ссылкой на источник.

Около двух часов назад сегодня в Краснодаре Владимир Серов был задержан. В ближайшее время он будет доставлен в Ростов-на-Дону, где им будут заниматься соответствующие органы, — пояснил собеседник агентства.

Серову удавалось скрываться от следствия несколько лет. В апреле 2019 года стало известно, что следователи разыскивают бывшего вице-премьера по «судакским делам». Они касались выделения земельного участка в курортной зоне Судака в тот период, когда Серов руководил администрацией этого города. В Крыму Серов занимал пост вице-премьера с июля 2017 года по март 2018 года.

Ранее стало известно, что пост главы администрации города Судака в начале октября 2021 года решил покинуть Игорь Степиков, который занимал эту должность с октября 2019 года. Официально об уходе в отставку по собственному желанию чиновник должен объявить позже. В октябре следователи работали в другом крымском курортном городе — Евпатории.