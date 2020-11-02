Бывшего охранника главы «Правового сектора» избил российский тюремщик

Гражданина Украины Александра Шумкова, отбывающего тюремный срок в России, избил сотрудник колонии.
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Бывший военнослужащий Шумков отбывает четырёхлетний срок в российской колонии общего режима за участие в экстремистской деятельности в составе организации «Правый сектор» (запрещена в РФ). Мужчина выполнял функции охранника лидера группировки Дмитрия Яроша. Шумков в 2015 году участвовал в блокаде Крыма, в 2017 году при попытке пересечения украино-российской границы в Брянской области его задержали сотрудники правоохранительных органов РФ.
В феврале 2020 года суд в Москве приговорил к четырём годам лишения свободы члена «Правового сектора» Игоря Пирожка, передавал NEWS.ru.