https://static.news.ru/photo/477a85d2-3632-11ea-8f77-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Экс-супруга 80-летнего судьи Конституционного суда РФ Виктора Лучина Татьяна Трясина набросилась на находившегося в инвалидном кресле мужчину, а после этого ударила ножом в лицо его сиделку.

Другие подробности происшествия неизвестны.

Виктор Лучин родился в 1939 году в Карельской АССР. В октябре 1991 года он был избран судьёй КС России, а в марте 2004-го его полномочия прекратились в связи с достижением 65-летнего возраста, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что на юго-западе Москвы возле дома на улице Шверника неизвестный напал с ножом на жену депутата Академического района Светлану Хананашвили. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Правоохранительные органы задержали трёх человек. Среди фигурантов оказались директор частной школы «Русский Гарвард» и двое студентов. В частности, один из задержанных является учащимся университета им. Плеханова. Также в преступлении подозревается 20-летняя студентка Московского государственного областного университета.