Экс-супруга 80-летнего судьи Конституционного суда РФ Виктора Лучина Татьяна Трясина набросилась на находившегося в инвалидном кресле мужчину, а после этого ударила ножом в лицо его сиделку.
Другие подробности происшествия неизвестны.
Виктор Лучин родился в 1939 году в Карельской АССР. В октябре 1991 года он был избран судьёй КС России, а в марте 2004-го его полномочия прекратились в связи с достижением 65-летнего возраста,
Ранее NEWS.ru писал, что на юго-западе Москвы возле дома на улице Шверника неизвестный напал с ножом на жену депутата Академического района Светлану Хананашвили. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Правоохранительные органы задержали трёх человек. Среди фигурантов оказались директор частной школы «Русский Гарвард» и двое студентов. В частности, один из задержанных является учащимся университета им. Плеханова. Также в преступлении подозревается 20-летняя студентка Московского государственного областного университета.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен