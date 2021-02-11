Бывшая жена короля Малайзии попала в ДТП в Москве

https://static.news.ru/photo/1071856c-6c83-11eb-b3de-96000091f725_660.jpg Оксана Воеводина Фото: rihanapetra/instagram.com

Экс-супруга короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина из-за сильного снегопада угодила в аварию в Москве на своём автомобиле Porsche.

ДТП произошло неподалёку от станции метро «Аэропорт» на севере столицы. Машина Воеводиной врезалась во впереди стоящий автомобиль, рассказал юрист девушки Иван Мельников, чьи слова приводит Пятый канал. Экс-супруга короля нажала на тормоз вовремя, однако её машина не остановилась из-за обледенения дороги.

В результате инцидента никто не пострадал. Воеводиной и водителю другого авто в ГИБДД сообщили, что ждать инспекторов придётся несколько часов из-за большого числа аварий в городе. В итоге девушка и её собрат по несчастью зафиксировали факт ДТП самостоятельно.

На дороге очень скользко! Товарищ резко затормозил, а я его догнала. Сцепления с дорогой нет, — прокомментировала произошедшее Воеводина.

Победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» приняла предложение о браке от Мухаммада V в конце 2018 года. Спустя несколько месяцев после свадьбы монарх отрёкся от трона. Воеводина подарила мужу наследника, однако это не уберегло пару от развода, оформленного в 2019 году. Сейчас девушка вместе с сыном на постоянной основе проживают в России.

Как писал NEWS.ru, ранее Воеводина впервые за долгое время показала подписчикам в Сети подросшего сына. Девушка сейчас работает над развитием своей карьеры, ведёт бьюти-блог, занимается коммерцией через Интернет. По её словам, маленький Леон «вернулся на страницу» и она с радостью продолжит делиться с аудиторией новыми снимками. В ближайшие дни парень пойдёт в развивающую школу для малышей, а следующей зимой его хотят поставить на лыжи и коньки.