Бывшая жена короля Малайзии попала в ДТП в Москве

Экс-супруга короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина из-за сильного снегопада угодила в аварию в Москве на своём автомобиле Porsche.
ДТП произошло неподалёку от станции метро «Аэропорт» на севере столицы. Машина Воеводиной врезалась во впереди стоящий автомобиль, рассказал юрист девушки Иван Мельников, чьи слова
В результате инцидента никто не пострадал. Воеводиной и водителю другого авто в ГИБДД сообщили, что ждать инспекторов придётся несколько часов из-за большого числа аварий в городе. В итоге девушка и её собрат по несчастью зафиксировали факт ДТП самостоятельно.
На дороге очень скользко! Товарищ резко затормозил, а я его догнала. Сцепления с дорогой нет, — прокомментировала произошедшее Воеводина.
Победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» приняла предложение о браке от Мухаммада V в конце 2018 года. Спустя несколько месяцев после свадьбы монарх отрёкся от трона. Воеводина подарила мужу наследника, однако это не уберегло пару от развода, оформленного в 2019 году. Сейчас девушка вместе с сыном на постоянной основе проживают в России.
Как писал NEWS.ru, ранее Воеводина впервые за долгое время показала подписчикам в Сети подросшего сына. Девушка сейчас работает над развитием своей карьеры, ведёт бьюти-блог, занимается коммерцией через Интернет. По её словам, маленький Леон «вернулся на страницу» и она с радостью продолжит делиться с аудиторией новыми снимками. В ближайшие дни парень пойдёт в развивающую школу для малышей, а следующей зимой его хотят поставить на лыжи и коньки.