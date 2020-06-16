Бывшая жена хоккеиста Зайцева стала свидетелем смертельного ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/e025624e-afad-11ea-bb93-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Готовцева Фото: margo__ruby/instagram.com

Бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита Готовцева оказалась свидетелем аварии с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которой погиб человек. По её признанию, она находилась буквально через машину от места столкновения.

Я была в полнейшем шоке несколько дней. Было очевидно сразу, что водителя фургона не спасти и что сам Ефремов в полнейшем алкогольном неадеквате. Всё это чудовищно. Погиб невинный человек от безответственности других, — приводит её слова «Газета.Ru».

По её словам, теперь, когда к этой теме приковано столько внимания, Ефремову вряд ли удастся избежать наказания. Девушка надеется, что его накажут «по справедливости», несмотря на его медийность.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее телеведущий Владимир Познер объяснил, что дело Ефремова вызвало такой интерес, потому что он — публичный человек и известная личность. Знаменитости, по словам журналиста, всегда вызывали у людей больший интерес, чем, например, обсуждение экономических вопросов. Что касается самой аварии, то Познер выразил надежду, что актёр получит такое наказание, как если бы это преступление совершил обычный человек, писал NEWS.ru.