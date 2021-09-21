Бывшая свекровь обвинила убитую в Москве невестку в «доведении» их семьи

Бывшая свекровь убитой в Москве 35-летней женщины обвинила её в том, что она «доводила» их семью. Муж женщины подозревается в том, что застрелил бывшую невестку из ружья в голову из-за развода с сыном и раздела имущества, сообщает РЕН ТВ.

Однако бывшая свекровь фактически считает, что женщина сама виновата в своей гибели, потому что последние два года просто не давала им житья.

Она два года нас доводила. Стала носиться за каким-то мужиком, будучи замужем. Муж работал одно время директором при лизинг-бизнесе, потом — главным энергетиком в Бауманском институте. Чтобы она имела должность, он ушёл с должности, а потом, когда начали разводиться, он опять вернулся на работу в должности инженера. Мой муж — человек порядочный, — уверенно заявила пенсионерка.

Бывшая свекровь заявила, что её пятилетняя внучка боялась матери, а новый сожитель женщины приставал к девочке. К тому же жена подозреваемого в убийстве пенсионеры уверена, что мать собиралась вывезти дочь за границу и «продать на органы».

Ранее житель Москвы выстрелил в голову бывшей 35-летней невестки, подкараулив её в подъезде дома на 2-й Владимирской улице в Москве. Женщина возвращалась домой, где её и подкараулил 66-летний бывший родственник.