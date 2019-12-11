https://static.news.ru/photo/91e4c696-1c2e-11ea-81a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дарья Анисович/vk.com

Дарья Анисович, бывшая студентка доцента СПбГУ Олега Соколова, рассказала о домогательствах с его стороны во время одной из реконструкций. Девушке пришлось общаться с сыщиками в связи с кровавым убийством любовницы и аспирантки Соколова Анастасии Ещенко.

Пригласил с однокурсницами на реконструкторский пикник и полез целоваться. Я с трудом отбилась. Следующей девушке повезло меньше: она в Соколова влюбилась, у них был роман, который закончился избиением, и она еле вырвалась живой, — вспоминает Анисович.

В начале ноября доцент СПбГУ убил и расчленил свою любовницу и аспирантку Анастасию Ещенко. Фрагменты тела девушки он пытался утопить в Мойке и был пойман с поличным 9 ноября. В тот день спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу: у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское туловище и голову.

Труп принадлежит его выпускнице. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе. Пара жила вместе. Их соседка рассказывает, что часто слышала ругань и скандалы, доносившиеся из квартиры.

Незадолго до трагедии между девушкой и её ухажёром произошла ссора. Анастасия собиралась пойти на день рождения к другу, что вывело мужчину из себя. Об этом журналистам сообщил брат убитой, которому та позвонила среди ночи, предположительно, за несколько часов до убийства.

Как писал News.ru, камера наружного наблюдения зафиксировала человека, выбрасывающего в реку Мойку в Санкт-Петербурге тяжёлый пакет. Предположительно, на видео попал профессор.