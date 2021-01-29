Бывшая солистка «Мобильных блондинок» пострадала в драке в ночном клубе

Экс-солистка группы «Мобильные блондинки» Светлана Степановская получила травмы во время потасовки в ночном клубе в Москве.
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Охрана вывела всех участников конфликта на улицу, где те продолжили драться. В итоге девушка, начавшая потасовку, скрылась с места происшествия, а Степановской вызвали скорую помощь.
Бывшая солистка «Мобильных блондинок» получила черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и ссадины на лице. Она отказалась от госпитализации.
Ранее NEWS.ru писал о драке актёра Сергея Попова, сыгравшего в сериалах «Интерны» и «Карпов», и худрука «Театрального особняка» Леонида Краснова. Первый обратился в полицию. Конфликт разгорелся из-за спора о заслугах в кино.