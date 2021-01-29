Бывшая солистка «Мобильных блондинок» пострадала в драке в ночном клубе

https://static.news.ru/photo/6690fc5c-6314-11eb-b4db-fa163e074e61_660.jpg Фото: stepankovskaya_sveta/instagram.com

Экс-солистка группы «Мобильные блондинки» Светлана Степановская получила травмы во время потасовки в ночном клубе в Москве.

Как передаёт РЕН ТВ, девушка пострадала, вступившись за подругу во время конфликта в заведении Secret Room. Поводом для выяснения отношений стала ревность. В клубе вместе с возлюбленной был участник группы Hammali & Navai Наваи Бакиров. Артисту при этом постоянно уделяли внимание другие девушки. Спутница Бакирова приревновала его и набросилась с кулаками на подругу Степановской.

Охрана вывела всех участников конфликта на улицу, где те продолжили драться. В итоге девушка, начавшая потасовку, скрылась с места происшествия, а Степановской вызвали скорую помощь.

Бывшая солистка «Мобильных блондинок» получила черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и ссадины на лице. Она отказалась от госпитализации.

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