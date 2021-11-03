«Были с ножами»: стали известны подробности нападения на отца с ребёнком

У двоих из напавших на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках Новой Москвы были ножи. Эти данные совпадают с информацией полиции. Местные жители жалуются на то, что в районе небезопасно. Об этом сообщает РИА Новости. Накануне четверо мужчин, предположительно мигрантов, напали на отца с ребёнком в этом районе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В магазине, где начался конфликт, агентству подтвердили , что перепалка началась там. Мужчины о чём-то ругались. Одна из продавщиц рассказала, что минимум у двоих из нападавших были с собой ножи.

По словам жителей района, в районе чувствуется недостаток безопасности: здесь нет своего отделения полиции, а ближайшее находится в 20 минутах езды. Некоторые местные жители призывали соседей объединяться в домовые чаты и «держаться вместе».

Ранее сообщалось, что полицейские доставили в отдел полиции несколько десятков мигрантов в ходе рейда в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, устроенного после нападения четырех мужчин на отца с ребенком. В их отношении проводится проверка. Полиция проверяет документы и причастность к противозаконной деятельности.

Инцидент с нападением на отца с ребёнком произошёл накануне, 4 ноября, вечером в районе Новые Ватутинки. Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили.

Нападение случилось возле торгового центра. Причины драки пока не уточнялись. Случаем заинтересовался Следственный комитет. Следователи проверяют записи камер видеонаблюдения и ищут участников конфликта.

В социальных сетях появилась информация о том, что участники вчерашнего конфликта планируют встретиться на том же месте, чтобы опять выяснить отношения. На месте происшествия дежурили сотрудники правоохранительных органов.