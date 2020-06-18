«Был громкий женский визг»: очевидец рассказал о массовом убийстве в Москве

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Появились подробности кровавой расправы на улице Приорова в Москве, жертвами которой стали трое взрослых и один ребёнок. Как рассказал очевидец Руслан Семёнов, он находился на лестничной площадке, как вдруг услышал истошный женский крик.

В тот момент, когда всё это началось, я выходил из квартиры, стоял у лифта. Потом услышал хлопки, и с этими хлопками был женский визг, очень такой громкий и длинный, — сообщил он в беседе с «Москва 24».

После этого он, по его словам, он спустился вниз. Там у подъезда его встретили патрульные и потребовали показать содержимое рюкзака.

Потом спросили, где стрельба была. Я сказал, что не знаю, и рассказал, что у себя на этаже слышал женский визг, крик, и два хлопка, — вспоминает очевидец.

Он добавил, что после этого к дому прибыло ещё несколько полицейских нарядов. Пока правоохранители поднимались наверх, раздались ещё три выстрела. Он также сообщил, что убийство произошло на седьмом этаже, однако с погибшими он не знаком.

Стрельбу в квартире на севере столицы открыл молодой парень, поссорившийся со своей девушкой. Савелий приехал выяснить отношения со своей возлюбленной Елизаветой Хлюпиной. В квартире также находились мать девушки Светлана Тивченко и её ребёнок. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и сына, а после свёл счёты с жизнью.

Известно, что молодой человек ранее был судим. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По факту случившегося следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек.

Ранее стало известно, что убитая была моделью агентства Славы Зайцева. Девушка перед смертью сама успела позвонить в полицию и сообщить о ранении.

Как писал NEWS.ru, мужчина, устроивший стрельбу на улице Приорова, имел зарегистрированные пистолет и карабин. Лицензию на оружие предполагаемый злоумышленник получил в 2020 году: в апреле — на пистолет, а в марте — на карабин.