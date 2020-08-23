Бурый медведь напал на группу охотников на Чукотке

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На Чукотке бурый медведь напал на группу морских охотников, которые разделывали тушу моржа.

Один человек доставлен в больницы с тяжелейшими травмами.

Инцидент произошёл в селе Энурмино. Два медведя подобрались к группе охотников, и один из хищников напал на людей. Отмечается, что напавшего медведя застрелили.

Охотники из села Энурмино добыли моржа и разделывали его на берегу. Там кругом скалы, и они не заметили, как подошли два бурых медведя. Один зверь отошёл, а второй напал на охотников. Они успели разбежаться, но медведь схватил одного. В итоге зверя застрелили. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, — привели слова председателя территориально-соседской общины «Дауркин» Станислава Таёнома в РИА Новости.

Врач местной больницы отметил, что пока пострадавшего не будут перевозить в административный центр Чукотского автономного округа Анадырь.

Как писал NEWS.ru ранее, 2 июля 2020 года, в Елизовском районе на Камчатке медведь напал на мужчину, который рыбачил. Инцидент произошёл на нижнем течении реки Авача в полутора километрах от одного из находящихся в том районе кафе. Специалисты разыскивают опасное животное для последующего отстрела, а жителям посоветовали избегать места нападения.