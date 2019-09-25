https://static.news.ru/photo/6dff2ea8-dfaf-11e9-99bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Республики Татарстан возбудили уголовное дело в отношении двух жительниц Бугульмы 22 и 32 лет. Девушек обвиняют в вымогательстве денег и изнасиловании 19-летнего студента.

По данным полиции, инцидент произошёл в квартире одной из них 15 сентября. Молодой человек зашёл к знакомой в перерыве между лекциями. Девушка попросила парня помочь ей разобраться в её iPhone.

Когда потерпевший вернул смартфон хозяйке, она обнаружила на нём трещину. Девушка потребовала от студента компенсацию в размере трёх тысяч рублей. Получив отказ, она вместе со своей подругой избила парня, после чего совершила с ним насильственные действия сексуального характера.

Всё происходящее подруги по очереди снимали на тот самый iPhone. В какой-то момент девушки отправили студента искать деньги. Они пригрозили, что в случае, если он не вернётся, видео изнасилования будет опубликовано в Интернете.

В настоящее время злоумышленницы задержаны. Решается вопрос о заключении их под стражу на время следствия, передаёт портал « Татарстан 24 ».

Ранее News.ru писал, что полицейские подозревают жителя Башкирии в изнасиловании его 17-летней племянницы. По данным ведомства, мужчина вывозил девушку в поле, где совершал действия сексуального характера.