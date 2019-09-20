https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В связи с убийством двух сотрудников спецсвязи в Брянске полиция ввела дополнительные меры безопасности.

По данным УМВД по региону, в городе сейчас ведётся розыск подозреваемых. Двойное убийство было совершено в ночь на 20 сентября в Володарском районе. Двое сотрудников отдела специальной связи, расположенного рядом с железнодорожным вокзалом, погибли от огнестрельных ранений.

В городе Брянске введены дополнительные меры безопасности, сотрудники полиции переведены на особый режим несения службы, — говорится в сообщении УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство», «разбой», «умышленные уничтожение или повреждение имущества». По версии следствия, нападение на отдел было совершено с целью украсть крупную сумму денег.

Ранее News.ru писал о том, что обгоревшее тело генерального директора предприятия «Багем» Виктора Ворошилова обнаружили на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Местное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Убийство».