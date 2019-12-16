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Британский миллионер Мэтью Чарльз Гиббард был убит в Аргентине при попытке ограбления. Его пасынок Стефан Джоша Зоун получил ранение в ногу.

Инцидент произошёл в Буэнос-Айресе, у входа в пятизвёздочный отель Faena Art. Злоумышленники хотели отнять у мужчин их багаж, но получили отпор. Между ними завязалась потасовка, исход которой один из нападавших достал пистолет.

Сначала он подстрелил Зоуна, а затем Гиббарда. После этого преступники скрылись на мотоцикле.

Миллионер скончался от полученных ранений. Его пасынок находится в больнице. Его состояние медики оценивают как тяжёлое, сообщает Daily Mail.

Нападение на миллионера было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Эти кадры опубликовал ITV News.

Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинске хулиганы напали на петербургского миллионера Владимира Мариновича. Они отобрали у бизнесмена барсетку, в которой вместо денег лежало нижнее бельё.