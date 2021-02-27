Браконеры жестоко убили беременную лосиху в Тверской области

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В Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. В региональном министерстве природных ресурсов и местном главке МВД уже заявили о начале расследования произошедшего. В Государственной думе пообещали добиться возбуждения уголовного дела.

Трагический инцидент произошёл 24 февраля в Весьегонском районе.

Ролик с жестоким убийством животного был обнародован в социальных сетях. Из него следует, что трое мужчин и одна женщина сначала преследовали лосиху на снегоходах, а когда она упала без сил, набросились на неё и задушили.

Важно не спустить это дело на тормозах. <...> В этой части все необходимые депутатские запросы будут сделаны, чтобы, если вдруг эти браконьеры окажутся какими-то людьми, имеющими «крышу», условно говоря, или высокопоставленными, могут уйти от ответственности, — чтобы этого не произошло, — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он отметил, что кадры расправы вызвали отклик среди большого количества россиян. Возмущённые люди пишут письма в инстанции с требованием наказать браконьеров по всей строгости.

При этом блогер Instagram с ником @alexeysedoyrussia обнародовал имена и фотографии предполагаемых преступников. По его словам, компетентные органы уже обладают информацией о фигурантах происшествия.

Ранее в США, как писал NEWS.ru, лось убил ранившего его охотника. Когда мужчина попытался добить животное, тот ударил его рогами в шею.