https://static.news.ru/photo/685829ae-db96-11e9-aaa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex omen/Wikimedia Commons

Северокорейские браконьеры оказали ожесточённое сопротивление пытавшимся их задержать российским пограничникам, потому что боялись уголовного преследования в КНДР.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия-24» начальник дознания Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов. По его словам, северокорейские моряки понимали, что им грозит конфискация плавсредства. Так как судно является собственностью государства, в КНДР им грозила уголовная ответственность за утрату имущества.

Краснов также сообщил, что браконьеры пока будут находиться на своих судах под охраной в порту Находки.

Нападение на осмотровую группу пограничников РФ произошло в российском секторе Японского моря 17 сентября. Ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих и шестеро северокорейских браконьеров. Как ранее писал News.ru, один из нападавших в результате полученных травм скончался.