Северокорейские браконьеры оказали ожесточённое сопротивление пытавшимся их задержать российским пограничникам, потому что боялись уголовного преследования в КНДР.
Об этом рассказал в эфире телеканала
Краснов также сообщил, что браконьеры пока будут находиться на своих судах под охраной в порту Находки.
Нападение на осмотровую группу пограничников РФ произошло в российском секторе Японского моря 17 сентября. Ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих и шестеро северокорейских браконьеров. Как ранее писал News.ru, один из нападавших в результате полученных травм скончался.