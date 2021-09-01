«Босиком и под веществами»: мигрант устроил дебош в метро Москвы

В Москве на станции метро ВДНХ был задержан неадекватный мужчина. Очевидцы инцидента сняли на видео момент, когда молодого человека буквально выносили из вестибюля станции сотрудники полиции. Видео опубликовано в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».

На кадрах мужчина пытается вырваться из рук полицейских, при этом известно, что его арестовали после того, как он попытался ударить одного из представителей правопорядка.

В соцсетях очевидцы сообщили, что мужчина был под воздействием наркотиков и на эскалаторе толкал других пассажиров и бросался на всех. «Был босиком и под веществами», — прокомментировал очевидец.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали группу наркоторговцев с партией синтетических веществ. Её стоимость превышает 50 млн рублей. Молодые люди в возрасте от 19 до 21 года заказывали запрещённые вещества в Интернете. Они контрабандой доставлялись из Китая и с материковой части России.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики нашли в лесу склад с наркотиками. Троих фигурантов дела арестовали. Возбуждено девять уголовных дел о контрабанде и незаконном обороте наркотиков. За два прошедших года сотрудники правоохранительных органов перехватили семь посылок общим весом 6 кг.