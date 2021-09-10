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Михаил Щипанов
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Трансконтинентальный самолёт Boeing 767 рейса Анталия-Владивосток аварийно сел в аэропорту Красноярска.
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Врач-токсиколог Евгений Тимаков заявил, что массовое отравление москвичей арбузами было с большей вероятностью вызвано химикатами, которыми мог быть обработан плод. Об этом он заявил в беседе с РЕН ТВ. По его словам, нельзя исключать и того, что россияне стали жертвами преднамеренного отравления товара конкурентами торговой сети.
Надо смотреть, в каких условиях выращивался плод, какие удобрения применялись. Арбуз — ягода, которая всё высасывает из почвы — и плохое, и хорошее. Если земля перенасыщена удобрениями, то арбуз вбирает...
Борт Анталья-Владивосток аварийно сел в Красноярске