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Борт Анталья-Владивосток аварийно сел в Красноярске

19:03, 11 сентября 2021
Борт Анталья-Владивосток аварийно сел в Красноярске
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Трансконтинентальный самолёт Boeing 767 рейса Анталия-Владивосток аварийно сел в аэропорту Красноярска.

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