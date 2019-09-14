https://static.news.ru/photo/d7dcaf42-d6e2-11e9-a8d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым/vk.com

Сотрудники МЧС обнаружили в Крыму немецкую авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. Снаряд висел на ветках дерева на склоне оврага в пяти километрах от села Бондаренково Ленинского района.

В ходе дополнительного осмотра местности были найдены ещё две осколочные бомбы весом 2,5 и 20 кг, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что около четырёх тысяч человек в германском Кёльне эвакуировали из-за обнаружения неразорвавшегося снаряда времён Второй мировой войны. Людей вывели из двух детских садов, полицейского участка, музыкальной школы и небоскрёба Unicenter.