https://static.news.ru/photo/cf112c46-24ab-11ea-9a18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум две трети жителей Новороссийска остались без водоснабжения в результате аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Водоканал».

Прорыв трубы произошёл в Крымском районе Краснодарского края. Там также 30 тысяч человек вынуждены оставаться без воды.

По данным предприятия «Кубаньводкомплекс», Троицкий водопровод также поставляет воду в Геленджик. Однако в курортном городе, по информации местной администрации, отключение пока не произошло.

Треть Новороссийска получает водоснабжение за счёт Неберджаевского водохранилища. По информации ТАСС, население города составляет около 270 тысяч человек.

В целом, как следует из сообщения регионального главка МЧС, в зону отключения попали четыре населённых пункта, а не три, как сообщалось ранее — более 6,4 тысячи жилых домов и 48 социально значимых объектов.

Специалисты «Кубаньводкомплекса» рассчитывают устранить аварию в течение суток. Ранее NEWS.ru писал, что 23 декабря в зоне отключения будут закрыты детские сады, а школы перейдут на сокращённую программу.