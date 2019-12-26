В уходящем году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел сотни дел по жалобам россиян. Некоторые из решений имеют политическое значение либо мотивируют государство устранять системные проблемы. Европейский суд обязал Россию изменить способы этапирования заключённых, в том числе устранив практику их перевозки в металлических «стаканах», а также выплатить компенсации грузинам, незаконно выдворенным на родину во время обострения отношений между странами. Заявлена позиция по спору между приёмными и биологическими родителями. Частично удовлетворены жалобы политиков Лимонова, Удальцова и Развозжаева. Страсбургскую практику этого года обобщил NEWS.ru.

Расплата за антигрузинскую кампанию

Одним из наиболее громких решений, принятых в 2019 году, Европейский суд указал, что власти РФ обязаны выплатить компенсацию в общей сумме 10 млн евро 1500 гражданам Грузии, незаконно задержанным, подвергшимся пыткам и высланным из России в 2006 году. Компенсации составят от 2 до 15 тыс евро на каждого потерпевшего. При этом Минюст Грузии требовал от России через ЕСПЧ выплаты 70 млн евро компенсации.

По общему правилу ЕСПЧ, компенсация должна быть выплачена российским государством в течение трёх месяцев, в противном случае за просрочку будут начисляться проценты.

Высылка грузин — как нелегально, так и легально находившихся в России, началась после того, как 27 сентября 2006 года в Тбилиси по обвинению в шпионаже были арестованы четверо российских офицеров. Кроме того, Россия тогда временно прекратила наземное, морское, почтовое сообщение и оборвала финансовые связи с Грузией.

Georgian Airways/facebook.com

В начале года было также принято постановление делу «Шайхатаров и другие против России». Основному заявителю из Сыктывкара удалось оспорить в ЕСПЧ административные штрафы, присужденные ему за то, что он был пойман при управлении в пьяном виде автомобилем без номерных знаков, к тому же не обладая водительскими правами. Ему удалось доказать, что мировая судья, рассматривавшая его дела, была назначена на эту должность с нарушением законодательства — до этого Совет судей лишил её статуса, причём по её же собственному желанию, однако позднее Верховный суд Коми снова назначил женщину судьёй, невзирая на это. Перед самым Новым годом ЕСПЧ удовлетворил жалобу бывшего главы ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» управления делами президента Николая Скрыпникова, который осужден на 6,5 лет за мошенничество. Он жаловался на чрезмерный срок содержания под стражей во время следствия, а также волокиту с рассмотрением его обращений по этому поводу российскими органами власти. Арестован он был в ноябре 2015 года, а две своих жалобы направил в мае и августе 2017-го. Европейский суд назначил ему компенсацию в размере 5100 евро.

Скрыпников был осужден за то, что вместе с группой сообщников, продал по заниженной цене комплекс зданий ОАО «Квант-Н», где новые собственники устроили бизнес-центр. Ущерб оценен примерно в 1 млрд рублей.

Бывшие опекуны сохраняют право общаться с ребёнком

Немаловажным стало постановление Европейского суда по делу «Богоносовы против России» ЕСПЧ указал, что российские суды нарушили право заявителей — бабушки и дедушки ребёнка — на уважение семейной жизни. Вместо того, чтобы рассмотреть их заявление об определении порядка общения с внучкой, усыновленной другой семьей после смерти матери, суды истолковали закон таким образом, что заявители лишились права на общение с ребёнком. ЕСПЧ присудил им 5000 евро в качестве возмещения морального вреда. Бабушка, до решения ЕСПЧ не дожила, скончавшись в августе 2018 года в Санкт-Петербурге.

Другим постановление по делу «В.Д. против России» (данные заявителя зашифрованы), ЕСПЧ постановил, что запрет бывшим опекунам общаться с ребенком, которого возвратили биологическим родителям, нарушает статью 8 Конвенции о правах человека (право на уважение частной и семейной жизни), поскольку не соблюдаются наивысшие интересы ребенка, так как для него является важным поддерживать связь с теми, с кем он вырос. ЕСПЧ присудил заявителю 16 000 евро в качестве компенсации морального ущерба, а также 200 евро в качестве компенсации судебных расходов. Жительница Астрахани усыновила в 2001 году ребёнка с врожденными тяжелыми заболеваниями, после того как родители отказались от него. Спустя шесть лет, после того как здоровье ребёнка стало более стабильным, родители решили вернуть его, и после долгой судебной тяжбы добились своего, а опекунше запретили даже с ним общаться.

Пытки металлическим стаканом

Вынесено решение по делу «Мешенгов против России». Заявителю, который подвергся пыткам в полиции, а затем безуспешно добивался наказания своих мучителей, присудили 25 000 евро. Более того, на основании решения ЕСПЧ он может обжаловать свой приговор, так как тот основан на признаниях полученных под пытками. Случай имел место еще в 2007 году в Иркутске, когда заявитель по фамилии Мешенгов был обвинён в убийстве. Позднее суд приговорил его к 19 годам лишения свободы, несмотря на то, что эксперты признали применение к нему недопустимых методов дознания.

Решение по делу «Томов и другие против России» затрагивает нарушение прав заключённых при этапировании. Европейский суд своим постановлением от 9 апреля обязал РФ в течение 18 месяцев предпринять меры для устранения ущемляющих человеческое достоинство практик. Заявителями выступили семь человек, мужчин и женщин, которых уже во время отбывания наказания перевозили на большие расстояния поездами и автомобилями. При этом, в поездах они были лишены возможности спать, поскольку заключённых было больше, чем спальных мест. Трое из заявителей, время перевозки которых было наиболее длительным, смогли лишь дважды посетить туалет, получили три стакана воды за день, и в какой-то момент их оставили на 15 часов при минусовой температуре, пока поезд стоял на месте. Женщин перевозили в одноместной кабине, известной как «стакан», представляющей собой металлическую коробку размером 65 на 50 см с одним местом внутри. Одна из них при этом делила «стакан» с соседкой-заключённой, совершив в нём семь поездок в зимние месяцы, фактически без отопления.

Zamir Usmanov/Russian Look

В декабре иск в ЕСПЧ выиграл житель Казани Тахир Мазитов, который отсудил 8,7 тыс евро за «бесчеловечные условия содержания в СИЗО и судах». Когда в 2009 году он работал начальником отдела безопасности Казанского технического университета и одновременно руководил молодежным объединением содействия правоохранительным органам при УВД Казани, его арестовали по подозрению в должностных преступлениях. Речь шла о взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Через несколько месяцев уголовное преследование было прекращено, но Мазитов успел побывать в СИЗО, где его содержали вместе с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а также нарушали его права иным образом. Сейчас Мазитов получил статус адвоката и намерен добиться отставки судей, отклонявших его жалобы.

Несвобода снова

ЕСПЧ также присудил компенсацию в размере 15 тыс евро жителю Сыктывкара Григорию Каблису, который через соцсети организовывал кампанию в защиту обвиненного в создании ОПГ главы Коми Вячеслава Гайзера. О намерении провести соответствующую публичную акцию он сообщал через аккаунт «ВКонтакте», который вскоре был заблокирован по решению заместителя Генпрокурора и постановлению Роскомнадзора. Обжаловать блокировку в суде ему не удалось, и он обратился в Европейский суд, который решил, что было нарушено право заявителя на свободу слова.

Удовлетворена жалоба журналистки из Костромы Анны Скудаевой, которая в 2006 году была осуждена по обвинению в клевете на тогдашнего губернатора региона Виктора Шершунова. Суд оштрафовал её на 500 рублей за статью о коррупции в местном правительстве, вышедшей в издании «Хронометр-Кострома». Кроме того, ей присудили выплатить Шершунову 1000 рублей компенсации. ЕСПЧ посчитал, что привлечение журналистки к ответственности является вмешательством в право на свободу выражения мнения и присудил заявительнице 2000 евро в качестве возмещения морального ущерба, а также 850 евро за судебные расходы.

Лимонов против Лужкова и жалобы «болотников»

Самыми громкими решениями ЕСПЧ в отношении России стали, те, которые затрагивают дела против деятелей политической оппозиции. Так писатель и лидер запрещённой партии НБП Эдуард Лимонов отсудил компенсацию за иск, проигранный 12 лет назад тогдашнему мэру Москвы Юрию Лужкову. 4 апреля 2007 года в эфире «Радио Свобода» прошла дискуссия на тему того, что суд признал законным отказ правительства столицы санкционировать «Марш несогласных» в 2006 году. В ходе обсуждения Лимонов отметил, что ожидал такого решения, поскольку московские суды контролируются мэром Юрием Лужковым. Последний подал в суд, который обязал Лимонова выплатить 500 тыс. рублей компенсации. Из-за того, что ответчик вовремя не погасил долг, ему был запрещён выезд за рубеж. Европейский Суд пришел к выводу, что привлечение Эдуарда Лимонова к гражданской ответственности являлось вмешательством в его право на свободу выражения мнения, и обязал Россию выплатить ему компенсацию в размере 19,5 тыс. евро.

Эдуард Лимонов Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В апреле ЕСПЧ присудил главе казанского штаба Алексея Навального Эльвире Дмитриевой 15 300 евро в качестве компенсации за преследование в связи с организацией митинга в рамках кампании «Он вам не Димон». Акция прошла 26 марта 2017 года. Дмитриева была административно оштрафована и осуждена на обязательные работы за то, что провела якобы несанкционированный митинг, за неповиновение полицейском, а также за анонс акции через свой аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, она была оштрафована и подвергнута аресту за организацию мероприятия против пенсионной реформы в 2018 году и приглашение на неё. Европейский суд посчитал, что российские власти в этих делах нарушили пять статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ещё более резонансным стало постановление ЕСПЧ, назначившего 24 тыс евро компенсации фигурантам «болотного дела», лидерам «Левого фронта» Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву. Требовали они гораздо больше — 3,5 и 1 млн евро соответственно.

В 2014 году оппозиционеры получили по 4,5 года колонии по статье об организации массовых беспорядков — речь идет о массовых выступлениях в день инаугурации президента Владимира Путина 6 мая 2012 года. При этом Развозжаев обжаловал не только решение российского суда, но и действия властей Украины, в которой он в 2012 году просил политического убежища. Находясь в Киеве, он был похищен неизвестными — предположительно сотрудниками Службы безопасности Украины, которые вывезли его в Россию в багажнике автомобиля и передали российским спецслужбам. Украина в итоге по решению ЕСПЧ должна будет заплатить Развозжаеву 4 тыс евро.

Европейский суд согласился с претензиями Удальцова и Развозжаева по поводу необоснованного применения к ним меры пресечения на длительный срок во время следствия.

ЕСПЧ тем не менее, в своём постановлении отклонил жалобу Развозжаева на нарушение свободы мирных собраний, посчитав что его действия на Болотной площади выходили за пределы этого термина, поскольку, по словам очевидцев, он подстрекал людей к прорыву через ограждения. Однако Удальцов в подобном замечен не был. Кроме того, по мнению европейской инстанции, российские суды никоим образом не учли ответственность властей и правоохранительных органов за столкновения между полицией и протестующими, полностью переложив её на обвиняемых. Наказание, назначенное Удальцову Страсбургский суд счёл несоразмерным.

Главное же в том, что суд признал нарушение части 1-й статьи 6-й Конвенции по правам человека, в которой говорится о праве на справедливое судебное разбирательство. Это связано с тем, что обвинительные приговоры основывались главным образом на показаниях другого фигуранта дела, Константина Лебедева, который пошёл на сделку со следствием и признал свою вину.

Кроме того, европейская инстанция посчитала, что связь похитителей Развозжаева с российскими или европейскими спецслужбами не доказана. Однако Страсбургский суд отметил, что ни Россия, ни Украина не пыталась расследовать факт похищения, тем самым нарушив права заявителя.



Тенденции-2019

В разговоре с NEWS.ru, юрист Кирилл Коротеев, более 15 лет представляющий интересы потерпевших в Европейском суде по правам человека, выделил из общей массы те дела, которые он считает знаковыми.

В этом году было несколько важных тем на повестке суда — протесты — это дело Эльвиры Дмитриевой и Каблиса против России. В контексте, что недопустимо блокировать сообщения о демонстрациях. У Дмитриевой был арест — из-за сообщения об акциях против пенсионной реформы. Важно и то, что признали несоответствующими конвенции о ограничении свиданий для подследственных. Также пилотное постановление этого года Томов против России — это бесчеловечные условия транспортировки подсудимых и заключенных. Европейский суд потребовал системных мер чтобы эту ситуацию исправить. Зачастую автозаки настолько маленькие, что человек не может туда поместиться, тоже самое и с вагонзаками. Есть еще одно дело — «А. против России». Это когда при проведении обыска правоохранители применили насилие к подозреваемому на глазах его ребенка. Это было признано нарушением запрета на пытки и бесчеловечное обращение. Это уникальное дело, оно важно тем, что здесь российская правоохранительная система должна реагировать на решение ЕСПЧ. По решению ЕСПЧ Россия выплатит компенсацию потерпевшему по этому делу. Более широкие последствия — это необходимость пересмотра подготовки следователей и оперативников при планировании обысков. Еще одна тенденция этого года — автоматизация судопроизводства. Дела из России в основном все повторяются: это длительные сроки содержания под стражей, условия содержания под стражей, нарушения прав демонстрантов. И теперь подобные дела рассматриваются всего пару лет, так как они однотипные. Более сложные дела ЕСПЧ рассматривает до 15 лет. Это дела по Украине и Грузии. Кирилл Коротеев руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" руководитель международной практики правозащитной группы "Агора"

Комментируя решение суда по жалобам Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, Коротеев назвал его «абсолютно предсказуемым» и похожими на предыдущие рассмотрения дел, связанных с событиями 6 мая 2012 года в Москве.

Европейский суд разделяет очень чётко реальные насильственные действия от фантомных, и от ненасильственных. В документах по Белоусову (первый осуждённый по Болотному делу. — NEWS.ru) было написано, что он кинул предмет похожий на лимон, и ЕСПЧ не признал это насилием над демонстрантами. И Удальцов попал в ту же «корзину». Развозжаев же попал в другую «корзину», с теми, кто применял насилие. Но даже тех, кто применял насилие, российские власти не способны судить с требованиями Европейской конвенции, — считает он.

Также Коротеев выделил дело, в котором нарушением прав человека была признана ситуация — заявители долгое время вынуждены были неделями жить в транзитной зоне Шереметьево — их заявление о признании беженцами не принимали, вернуть их тоже было нельзя, на родине им грозила смерть.