Больница в Коммунарке работает в обычном режиме после взрыва

Разгерметизация кислородной линии в больнице в Коммунарке никак не повлияла на функционирование госпиталя. Об этом сообщил главный врач Денис Проценко.
Он принёс извинения пациентам и их близким за беспокойство. Медик отметил, что хотя в том корпусе, где произошла авария, пострадавших не было, руководство приняло решение о внутригоспитальном перемещении пациентов из соседних корпусов.
Проценко также поблагодарил сотрудников больницы за чёткость и профессионализм при нештатной ситуации. Как
Разрыв кислородной трубы произошёл вечером 18 ноября во временном корпусе, была повреждена его обшивка. Как пояснили в столичном депздраве, разгерметизация кислородной линии произошла во время пуско-наладочных работ. Но поскольку помещение ещё не начали эксплуатировать, пациентов в нём не было.
Как писал NEWS.ru, департамент здравоохранения сообщил о ликвидации последствий взрыва. Ведомство подчеркнуло, что нет никакой опасности для пациентов и персонала больницы.