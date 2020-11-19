Больница в Коммунарке работает в обычном режиме после взрыва

https://static.news.ru/photo/11445d66-2a2a-11eb-bda5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разгерметизация кислородной линии в больнице в Коммунарке никак не повлияла на функционирование госпиталя. Об этом сообщил главный врач Денис Проценко.

Он принёс извинения пациентам и их близким за беспокойство. Медик отметил, что хотя в том корпусе, где произошла авария, пострадавших не было, руководство приняло решение о внутригоспитальном перемещении пациентов из соседних корпусов.

Проценко также поблагодарил сотрудников больницы за чёткость и профессионализм при нештатной ситуации. Как сообщает «Москва 24», врач констатировал, что госпиталь функционирует в обычном режиме.

Разрыв кислородной трубы произошёл вечером 18 ноября во временном корпусе, была повреждена его обшивка. Как пояснили в столичном депздраве, разгерметизация кислородной линии произошла во время пуско-наладочных работ. Но поскольку помещение ещё не начали эксплуатировать, пациентов в нём не было.

Как писал NEWS.ru, департамент здравоохранения сообщил о ликвидации последствий взрыва. Ведомство подчеркнуло, что нет никакой опасности для пациентов и персонала больницы.