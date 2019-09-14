https://static.news.ru/photo/a32a0ea8-d6d2-11e9-b82e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Пассажирский «Метеор», севший на мель на реке Обь в Югре, перевозил свыше ста человек.

Катер с мели снят и следует в Ханты-Мансийск. Четверо пострадавших с ушибами от госпитализации отказались, — рассказал ТАСС представитель окружного МВД на транспорте.

Ранее сообщалось, что на борту находятся 54 пассажира и шесть членов экипажа.

Как писал News.ru, инцидент произошёл на реке Обь неподалёку от посёлка Перегрёбное. По словам источника в службах поиска и спасения на воде, «Метеор» направлялся из Берёзово в Ханты-Мансийск.