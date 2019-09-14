Пассажирский «Метеор», севший на мель на реке Обь в Югре, перевозил свыше ста человек.
Катер с мели снят и следует в Ханты-Мансийск. Четверо пострадавших с ушибами от госпитализации отказались, — рассказал
ТАССпредставитель окружного МВД на транспорте.
Ранее сообщалось, что на борту находятся 54 пассажира и шесть членов экипажа.
Как писал News.ru, инцидент произошёл на реке Обь неподалёку от посёлка Перегрёбное. По словам источника в службах поиска и спасения на воде, «Метеор» направлялся из Берёзово в Ханты-Мансийск.