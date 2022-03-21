Более 90 человек пострадали в результате столкновения поездов в Тунисе

В Тунисе столкнулись два поезда, в результате аварии пострадали по меньшей мере 95 человек, пишет газета Le Figaro со ссылкой на представителя сил гражданской обороны. По словам собеседника издания, один из поездов перевозил пассажиров, а второй был пустым.

В результате столкновения двух поездов пострадали 95 человек, их доставили в больницы, — сказал он.

Авария произошла в городе Джебель-Джеллуд в южном пригороде столицы. Причины столкновения пока неизвестны. По словам представителя сил гражданской обороны, у большинства раненых зафиксированы переломы. Пострадавших, которые находятся в критическом или тяжёлом состоянии, нет.

ЧП произошло на железнодорожном вокзале. По предварительным данным, поезда шли по одному пути навстречу друг другу.

В феврале в южной части Мюнхена столкнулись поезда. В результате аварии погиб по меньшей мере один человек, ещё около 40 пострадали.