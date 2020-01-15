https://static.news.ru/photo/e4411d88-378e-11ea-a4b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

69 человек госпитализированы в Центральную городскую больницу Кизляра с диагнозом острая кишечная инфекция. Городские власти связывают вспышку заболевания с употреблением некачественной питьевой воды.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана, всего в ЦГБ Кизляра с 14 января обратились 72 человека с симптомами кишечной инфекции. Трое были сразу выписаны под расписку, остальные госпитализированы. Среди пациентов 38 детей. Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов взял ситуацию на личный контроль, в настоящий момент он находится в Кизляре.

Городские власти связывают произошедшее с попаданием инфекции в водопровод в результате аварии. Согласно сообщению на сайте мэра Кизляра, в районе повреждения трубы обнаружены нелегальные канализационные коммуникации, проложенные жильцами окрестных домов, которые могли стать причиной ЧП. Городской глава Александр Шувалов сообщил, что для удовлетворения нужд горожан проложена временная водопроводная линия.

Минздрав Дагестана рекомендует находящимся в Кизляре отказаться от сырой воды и обязательно кипятить её перед употреблением. При первых проявлениях кишечной инфекции следует немедленно обратиться в больницу.

В марте 2019 года массовое отравление водой произошло в дагестанском Хасавюрте. Как сообщал NEWS.ru, заражение водопровода могло быть вызвано вышедшей из берегов рекой Акташ, которая размыла захоронения скота.