69 человек госпитализированы в Центральную городскую больницу Кизляра с диагнозом острая кишечная инфекция. Городские власти связывают вспышку заболевания с употреблением некачественной питьевой воды.
Как сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана, всего в ЦГБ Кизляра с 14 января обратились 72 человека с симптомами кишечной инфекции. Трое были сразу выписаны под расписку, остальные госпитализированы. Среди пациентов 38 детей. Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов взял ситуацию на личный контроль, в настоящий момент он находится в Кизляре.
Городские власти связывают произошедшее с попаданием инфекции в водопровод в результате аварии. Согласно сообщению на сайте мэра Кизляра, в районе повреждения трубы
Минздрав Дагестана рекомендует находящимся в Кизляре отказаться от сырой воды и обязательно кипятить её перед употреблением. При первых проявлениях кишечной инфекции следует немедленно обратиться в больницу.
В марте 2019 года массовое отравление водой произошло в дагестанском Хасавюрте. Как сообщал NEWS.ru, заражение водопровода могло быть вызвано вышедшей из берегов рекой Акташ, которая размыла захоронения скота.
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