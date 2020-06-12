Более 60 человек погибли при опрокидывании судна у берегов Туниса

https://static.news.ru/photo/b5ac284e-adb0-11ea-ac23-fa163e074e61_660.jpg Фото: dennislid/twitter.com

Судно с мигрантами из стран Африки опрокинулось у побережья Туниса. В результате инцидента 61 человек погиб.

По данным Reuters, корабль отчалил от тунисского архипелага Керкенна в конце прошлой недели. Судно следовало к берегам Италии. Изначально сообщалось, что на борту 53 пассажира. Сейчас известно, что среди погибших есть ребёнок.

Как писал NEWS.ru, стремящиеся попасть в Европу беженцы часто гибнут у берегов Турции. Не меньше 11 человек утонули в Эгейском море.