Более 40 детей отравились в школе в Чувашии

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Следственный комитет выясняет обстоятельства массового отравления школьников после посещения учебного заведения в Новочебоксарске. Не пришли в школу 197 учеников, а более 40 из них понадобилась медицинская помощь, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

По словам родителей, дети жаловались на повышенную температуру, расстройство пищеварительной системы и слабость. Эти симптом появились у детей днём ранее при посещении школы.

За оказанием помощи в медицинские учреждения на данный момент обратились свыше 40 детей. Один из них госпитализирован, остальные отправлены на амбулаторное лечение, — отмечается в сообщении ведомства.

На данный момент осмотрено здание школы, опрашиваются очевидцы, изучается соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в школе.

Ранее в Башкирии 11 человек отравились парами хлора в бане. Пострадавшие доставлены в больницу. Речь идёт о посетителях банного комплекса в селе Ясная Поляна Иглинского района.