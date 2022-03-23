Более 40 человек задержаны после массовой драки в Новой Москве

В Новой Москве полиция задержала 43 человека, устроивших массовую драку вечером 22 марта. Среди задержанных также находится ранивший ножом одного из участников конфликта, рассказали ТАСС в ГУ МВД столицы. По данным правоохранителей, потасовка возникла между двумя этническими группами.

Периодически возникают на территории города Москвы конфликты между разными этническими группами, все они, как правило, имеют под собой какой-то бытовой способ возникновения. Не стала исключением вчерашняя драка в ТиНАО между двумя этническими группами, которые работают на одном из предприятий. Банально встал вопрос, кто будет разгружать транспортное средство, — сказал начальник столичного главка полиции Олег Баранов.

Как сообщалось, в результате массовой драки в Новой Москве один человек получил колото-резаные раны грудной клетки и правой голени. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В полиции отметили, что участники драки использовали палки и биты. Прокуратура возбудила уголовное дело.

Ранее в Иркутске был задержан вооружённый мужчина, который ранил ножом полицейских в подъезде. Стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.