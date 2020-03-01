Фото: МЧС России по Краснодарскому краю/facebook.com

В Стерлитамаке мужчина расправился с соседской собакой, перескочившей к нему на участок через забор.

По словам хозяина пострадавшей собаки, он услышал лай, бросил всё и побежал звать своего питомца. Как оказалось, его собака перепрыгнула через забор и там сцепилась с питбулем соседа. Мужчина сумел...