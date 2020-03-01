Свыше 300 сотрудников МЧС продолжают поиски двух детей на побережье Сочи, которых унесло в открытое море 25 февраля.
В поисковой операции задействованы 322 человека и 61 единица техники,
По последним данным, спасатели обследовали 149 километров береговой линии. Авиация облетела 300 квадратных километров, экипажи плавсредств «прочесали» около 200 «квадратов».
Двое мальчиков 12 и 14 лет пропали 25 февраля. Как сообщал NEWS.ru, дети попытались вброд перейти реку Псезуапсе, но не смогли справиться с течением, и их снесло потоком воды. 26 февраля к поискам пропавших подключились криминалисты, направленные главой СК РФ Александром Бастрыкиным.
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