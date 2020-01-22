https://static.news.ru/photo/ec93fc80-3d9c-11ea-a693-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/vision2020tvluz/GlobalLookPress

Колумбийские СМИ сообщают о крупном ДТП с участием автобуса около Боготы. Около 34 человек пострадали, а двое погибли. Информацию опубликовал ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

По данным газеты El Tiempo, авария произошла в муниципалитете Эль-Росаль, 22 января.

Автобус, следующий из столицы Колумбии в сторону города Медельина, столкнулся с припаркованным рядом с трассой грузовым автомобилем.

Издание сообщает о двух жертвах и 34 пострадавших в ДТП. Отмечается, что участники аварии получили травмы разной степени тяжести. Многие были доставлены в ближайшие больницы.

Причины ДТП пока не называются, ведётся расследование происшествия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пять человек стали жертвами ДТП в Челябинской области, где легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом.