Колумбийские СМИ сообщают о крупном ДТП с участием автобуса около Боготы. Около 34 человек пострадали, а двое погибли. Информацию
По данным газеты El Tiempo, авария произошла в муниципалитете Эль-Росаль, 22 января.
Автобус, следующий из столицы Колумбии в сторону города Медельина, столкнулся с припаркованным рядом с трассой грузовым автомобилем.
Издание сообщает о двух жертвах и 34 пострадавших в ДТП. Отмечается, что участники аварии получили травмы разной степени тяжести. Многие были доставлены в ближайшие больницы.
Причины ДТП пока не называются, ведётся расследование происшествия.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пять человек стали жертвами ДТП в Челябинской области, где легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом.
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