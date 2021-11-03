Более 200 человек эвакуировали из шахты в Кузбассе из-за пожара

Более 200 человек эвакуируют из шахты «Таштагольская» в Кузбассе из-за пожара. Сведений о пострадавших на данный момент нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

На горизонте минус 350 м в шахте «Таштагольская» произошёл пожар. В это время в выработках находились более 225 человек, на аварийном участке — шесть. Сейчас людей эвакуируют. Пострадавших нет, — сказал источник агентства.

На месте происшествия сейчас работают два отделения горноспасателей (Военизированные горноспасательные части). Причины пожара устанавливаются. По данным экстренных служб, он мог возникнуть из-за нарушения технологического процесса.

Ранее сообщалось, что на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области произошло задымление из-за сварочных работ. Все 188 горняков, находившихся в тот момент под землёй, были тогда также эвакуированы.

В администрации Таштагольского района уточнили, что в шахте велись сварочные работы, произошло задымление. Открытого огня не было, но по регламенту при задымлении необходима эвакуация. Всех горняков вывели на поверхность, пострадавших нет. В связи с инцидентом проводилась проверка. Шахта смогла возобновить работу после проветривания.