Более 20 домов получили повреждения после взрыва в Белгородской области

После разрыва снаряда в селе Журавлёвка Белгородской области около 20 домов и машин получили повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Он уточнил, что из-за взрыва был разрушен один дом, в 12 других повредились окна, заборы и кровля. Также осколки снаряда задели восемь машин.

После дневного ЧП: разрушен один дом, в 12 повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд посек восемь машин. В кратчайшие сроки все дома восстановим, — написал Гладков.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в приграничном селе Журавлёвка Белгородской области в ночь на 24 марта произошло несколько взрывов. По его словам, никто не пострадал. Накануне в этом же селе разорвался снаряд, запущенный со стороны Украины.

Напомним, что в среду, 23 марта на территории региона разорвался снаряд. В результате взрыва снаряда был уничтожен жилой дом и пострадали ещё восемь. Ранения получили три человека, в том числе ребёнок. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело.

В связи с этим в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка, которые находятся на границе с Украиной, власти эвакуировали 178 жителей. Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев заявил, что силами местного отдела полиции и казаков будет обеспечена общественная безопасность территории и сохранность жилых помещений. Разрушенный дом восстановят.