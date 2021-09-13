Более 20 человек залезли на звезду здания МГУ в День города

На звезду главного здания Московского государственного университета (высота 240 метров) в День города, 11 сентября, залезли более 20 человек. Они дождались, пока охранник разгадает судоку и ляжет спать, незаметно прошли мимо него, затем по лестнице дошли до последнего этажа, где все двери были открыты. Об этом сообщил РИА Новости один из участников акции.

Нас было около 20 человек. Попасть туда было достаточно трудно, поскольку отделение полиции находится прямо в главном здании МГУ. Переходы в выходные закрыты, — заявил он.

Впоследствии руферов задержали сотрудники правоохранительных органов. Нарушителей отвезли в отдел, где они написали объяснительные, и отпустили по домам.

Ранее сообщалось, что правительство Санкт-Петербурга планирует интенсифицировать борьбу с несогласованными экскурсиями и прогулками по крышам. Городские власти рассматривают возможность установки сигнализаций на чердачные двери в обязательном порядке. Также за несанкционированное хождение по крышам могут ужесточить предусмотренные законом наказания.

20 сентября с крыши здания на улице Рубинштейна упали и разбились насмерть двое молодых людей. Одним из погибших оказался 23-летний руфер Александр Старостин, ранее он неоднократно водил экскурсии по крышам. Другой жертвой стала девушка. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал ужесточить наказание за взлом чердачных дверей и незаконное проникновение на крыши.