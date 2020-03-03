https://static.news.ru/photo/083f5e44-5d0e-11ea-8e39-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот с видео rus.azattyq.org

В Минздраве Киргизии сообщили о том, что за медицинской помощью после митинга в центре Бишкека обратились 19 милиционеров и трое гражданских лиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего в организации здравоохранения города Бишкек за медицинской помощью самообращением обратились 22 человека — трое гражданских, 19 сотрудников силовых структур. Из них 21 человек после оказания первой помощи в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение. Состояние у всех удовлетворительное, — привёл сообщение пресс-службы Минздрава Киргизии «Интерфакс».

Отмечается, что в разгоне митинга приняли участие более 500 представителей правоохранительных органов. Митинг разгоняли при помощи слезоточивого газа, светошумовых гранат и водомётов. Протестующие кидались в милиционеров камнями. Задержаны более 60 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, в посольстве Киргизии в Москве опровергли информацию о том, что мужчина с зашитым ртом устроил одиночный пикет напротив здания.