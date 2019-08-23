Роспотребнадзор Якутии зарегистрировал 36 случаев острой кишечной инфекции. Все обратившиеся за помощью посещали якутские рестораны «София» и «Белые ночи». Об этом говорится в сообщении ведомства.
Из 36 больных 23 госпитализированы в инфекционные отделения больниц в Хангаласском, Мегино-Кангаласском и Усть- Алданском районах, а также в республиканскую клиническую больницу, — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор наложил временный запрет на работу компании-владельца заведений «Сеул». Сейчас специалисты проверяют продукты и сырьё в ресторанах, передаёт
Ранее News.ru писал, что дети в Иннополисе отравились едой с кишечной палочкой. Об этом свидетельствовали смывы с посуды и рук повара в детском лагере.