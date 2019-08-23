Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пять человек погибли и двое пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Чувашии.

Как отметили в пресс-службе МВД по республике, четверо погибших пассажиров находились в «отечественном» автомобиле, пятый погибший был в иномарке Toyota Corolla. Водитель и ещё один пассажир автомобиля с травмами были...